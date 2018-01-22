Fazilet Hanım ve Kızları Sinan Alp Navruz kimdir eski sevgilisine bakın

Star Tv'de cumartesi günleri ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Fazilet Hanım ve Kızları'nda Sinan karakterini canlandıran Alp Navruz ise genç kızların ilgi odağında. Hem oyunculuk performansıyla hem de yakışılıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Alp Navruz merak ediliyor. Peki kimdir Alp Navruz aslen nereli kaç yaşında? Alp Navruz'un sevgilisi var mı instagram fotoğraflarında neler var? Alp Navruz özel hayatı ve biyografisine gelin yakından bakalım. Twitter

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Fazilet ve Hanım Kızları dizisiyle kariyerinde çıkış yakalayan Alp Navruz, 15 Ocak 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Alp Navruz'un bir kız, bir de erkek kardeşi var. Oyunculuğa ilkokul sıralarında kendi yazdığı bir tiyatro oyununda oynayarak başladı, sonrasında Altan Erkekli, Cihan Ünal gibi usta isimlerden dersler aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1.85 cm boyunda olan Alp Navruz kariyerine modellik yaparak başladı. Yüzme ve okçuluk sporu ile ilgilenen Alp Navruz aynı zamanda şiir ve öykü yazmakta. Twitter

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İLK OYUNCULUK DENEYİMİ SİNEMA OLDU Modellik yapan Alp Navruz oyunculuk eğitimi alarak ilk kez Ceberrut sinema filmiyle oyunculuk kariyerine adım attı, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde Berke rolü ile ilk dizisinde yer aldı. 2017 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterini canlandırdı.



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