Fazilet Hanım ve Kızları 43. bölüm fragmanı

Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümünde neler olacak? Fazilet Hanım ve Kızları 14 Nisan 2018 Cumartesi akşamı Star'da...

Fazilet Hanım, dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar. Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “Altın bileziğim, güzelliğim’’ dediği küçük kızı Ece’dir...

Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir.

Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir. Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir. Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.