Fatih'te silahlı kavga: 1 polis yaralandı!

İSTANBUL Fatih'te 3 kişi ile tartışan sivil polis memuru, silahla ateş açılması sonucunda bacağından vuruldu. Polis memuru tedavi altına alınırken, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, 21.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden polis memuru ile 3 kişi arasında sözlü tartışma başladı. Twitter

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Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Zanlılardan birinin kullandığı silahla polis memuru H.K. bacağından yaralandı. Polis memuru H.K. hemen bir taksi ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Twitter

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Twitter

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