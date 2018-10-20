Fatih'te korkutan yangın! Sokağı duman sardı

İSTANBUL Fatih’te Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil sokakta saat 10.30 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu akrabalarıyla birlikte yaşayan Sezgin Akpınar’ın dairesinde elektrik prizinden kaynaklanan yanma meydana geldi. Yangın kısa süre içerisinde bütün daireyi sardı. Dairede bulunan kişiler hemen dışarı çıkarak yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4’ü çocuk 8 kişi kurtarıldı : Alev alev yanan daireden çıkan dumanlar nedeniyle üst katları dumanlar sardı. Yanan daire itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken üst katlarda oturan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracı vasıtasıyla 4’ü çocuk 8 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri ambulansa bindirerek müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Valeria Zaharova ‘Gonzales’ isimli kedisiyle birlikte kurtarıldı : İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla binanın dördüncü katına çıkarak Valeria Zaharova isimli şahsı oturduğu daireden çıkardı. Evinde kedileriyle birlikte yaşayan Zaharova, ’Gonzales’ adındaki kedisini kucaklayarak merdiven aracına bindi. Yaşadığı korkudan dolayı gözyaşlarını tutamayan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zaharova’nın evde bir kedinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Paniğe kapılan çocukları itfaiye ekipleri teselli etti : Yangının meydana geldiği daire kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi olduğunu dile getiren Sezgin Akpınar yangının elektrik prizinden meydana geldiğini ifade ederek hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Yangından dolayı korkuya kapılan çocukları Fatih İtfaiye ekipleri amiri Hakan Karahan teselli etti.