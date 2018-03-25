Fatih Ürek dobra dobra anlattı 'Ben aseksüelim!'

Yıllardır sahnelerde olan şarkıcı Fatih Ürek, tüm enerjisi ile yoluna devam ederken, Oya Çınar'ı her şeyi samimiyetle anlattı. İşte Fatih Ürek'in o röportajı. Yeni programınız ‘Gelinim Mutfakta’ başladı... Çok keyifli bir program. Her şey dört hafta gibi kısa bir sürede şekillendi. Bir sabah uyandım ve programın yapımcısı Fatih Cesur’dan bir telefon aldım. Formatı anlattığında bayıldım. Gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler oyluyor. İnanılmaz eğleniyoruz. O durum seyirciye de yansıyor ki çok iyi dönüşler alıyoruz.
Siz yakın zamanda mide ameliyatı oldunuz. Gözümüzün önünde verdiğiniz onca kiloyu geri almayın sonra...
Çok dikkatliyim o konuda. O kadar bakmıyorum tadına.
Gelin-kayınvalide hırsı orada da giriyor mu devreye?
Deli misin! Acayip hırs yapıyorlar. Hele iki kayınvalidemiz var ki maşallah! Ama o da güzel çünkü bu bir yarışma.
Program dışında nelerle meşgulsünüz?
İş dışında bir şey yok hayatımda. Öyle çıkayım, gecelere akayım gibi bir durumum yok. Çoktandır bıraktım o işleri.
Kime sorsak böyle söylüyor...
Ama ben gerçekten böyle yaşıyorum artık. Açık söyleyeyim, benim davetlerim vardır meşhur. O davet senin bu davet benim, severdim gezmeyi. Artık onu da yapmıyorum. Asosyal oldum. Halimden de memnunum.
52 yaşındasınız. 50’den sonra ne değişiyor hayatta?
Her şeyin bilincine varıyorsunuz. Hayatımda olması ve olmamaması gerekenleri iyi tanıyorum artık.
Tutkulu bir insan mısınız?
İşimde canavarım. Sahnede pençelerim çıkar ortaya. Ama kötü hırslarım yoktur. Karşımdakini işimle ezerim. Siz o yönünüzü güçlendirirseniz kimse size zarar veremez.
Hiç zarar görmediniz mi?
Çok kazıklandım. Arkadaşımdan, eşimden, dostumdan, akrabamdan... Çok suistimal edildim.
Fazla mı iyi niyetlisiniz acaba?
Safım ben. Ama daha temkinliyim. Yine de hâlâ ummadığım yerden yara alıyorum.
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