Fatih Tezcan'ın Atatürk ve Fethullah Gülen videosu

Fatih Tezcan sosyal medyada bir videosu ile gündem oldu. Videoda Atatürk, ODTÜ'lü öğretciler, Kemalisler ve Fethullah Gülen var. İşte o videodaki sözleri:

Fatih Tezcan kimdir, kaç yaşında, Atatürk hakkında ne söyledi?

"1995-1998 yıllarında Fethullah Gülen'i dinlediğim için zerre kadar pişman değilim. İyi ki dinlemişim. Alllah kitap anlatıyordu. Ne hakla Allah kitap diyen bir hocayı suçluyorsunuz ki. Siz zaten Allah düşmanısınız. Siz daha 'Mustafa Kemal'in Allah'la kavgası vardı' diyen yabancıların röportajlarına verdiği cevapları bilmiyorsunuz. Mustafa Kemal'in 'Bir sürü Allah vardı, siyaseten tevhid edip bir tane Allah var dediler' dediği ve tarih kitabına yazdırdığı cümleleri bile bilmiyorsunuz. Gün gelecek bu ülkede Allah'a Kuran-ı Kerim'e ve Peygambere küfür edenler ezim ezim ezilecekler. Buradan söylüyorum. Yazın bir kenara. Siz sanıyor musunuz ki 80-90 sene sömürdüğünüz gibi bul ülkeyi sömürmeye devam edeceksiniz. Bizim Allah'ın izniyle gücümüz FETÖ'ye de yeter Kemalist terör örgütüne de yeter. LBTİ'nin ODTÜ sorumlusu sabah 5'te yatağından alındı. İnim inim inliyor şimdi. Devam edecek bu. Çatır çatır... Bundan sonra göreceksiniz nefes alamayacak vatan hainleri bu ülkede"