Fatih Terim: Sevk etme mi desem, zevk etme mi desem

Galatasaray deplasmanda Schalke 04 mağlup olurken teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim, yenen gollere değindi. Terim, ayrıca derbide yaşanan olaylarla ilgili konuşurken ''Bugün zamanlaması manidar olan sevk... Sevk etme mi desem, zevk etme mi desem, kararsızım. Kararları Perşembe günü göreceğiz. Üste çıkmak için, had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor. Umarım yanılmıyorumdur. Hasan, kimsenin cezalandırmasını beklemeden, kendisini cezalandırır. Yaptığının yakışmadığını ve zarar verdiğini de biliyor.'' dedi.

İlk olarak Schalke 04 maçı ile ilgili düşüncelerini aktaran Terim, "Oyuna böyle bir golle başlamak büyük talihsizlik. 1-0 mağlup başladık. Alakası yokken bir gol yedik. Birkaç dakika bunun şokundan sonra oyunda dengeyi sağladık. Açıkçası ilk yarıda 5-6 tane gol girişimimiz var, bunlardan bir iki tanesi de pozisyon. Beraberliği yakalayamadık. Ama gerek topun bizde kalması, istek, arzu, zaman zaman ileride baskı, bunların hepsini yaptık. Ama maalesef skoru değiştiremedik. Yakaladığımız basit pozisyonları gole çeviremiyoruz, ama kolay yiyoruz. Porto'da buradan daha kolay pozisyonlara girdik ama onu da atamadık. Böyle bir problemimiz var. İkinci yarı için söylenenecek şey, gole kadar oynanan bölüm. Golden sonra Schalke oyunun hakimi oldu, biz de oyunu bıraktık. Schalke'yi tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar" dedi.