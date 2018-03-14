Fatih setinde şok! Parasını alamayan işçiler kazan kaldırdı

Daha önce de Kenan İmirzalıoğlu'yla ilgili iddialar gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sürekli olarak çevresine bağırması ve set arkadaşlarına hayli zorluk çıkarması. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun, set saatleri uzayınca yönetmen Altan Dönmez'e sert çıkıp, "Böyle devam ederse, hepiniz gidersiniz" ifadelerini kullandığı ve bu diyalogdan kısa süre sonra Dönmez'in görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıkmıştı.