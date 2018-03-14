Fatih setinde şok! Parasını alamayan işçiler kazan kaldırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nın bölüm başı 350 bin lira aldığı 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizinin setinde çalışanlar haftalardır para alamayınca iş bırakma eylemi yaptı.

Fatih setinde şok! Parasını alamayan işçiler kazan kaldırdı

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun bir süre sonra setlere dönmesini sağlayan ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ adlı dizi 20 Mart Salı günü ekranlara gelecek. Fakat sette yaşanan gerginlikler bir türlü bitmiyor. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran İmirzalıoğlu'nun sürekli çevresine bağırıp, set çalışanlarına zorluk çıkardığı iddia edilmişti. Sette yönetmen dahil herkese sert çıkışlar yapan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı fiyatını artırdığı ve 350 bin lira aldığı iddia edilmişti.

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Fatih setinde şok! Parasını alamayan işçiler kazan kaldırdı

Son gelişme de set çalışanlarından yana oldu. Yakışıklı oyuncunun kaprislerine göğüs geren set çalışanları biner, 2'şer bin liralık haftalıklarını da alamayınca isyan etti. İşi bırakan ekip araya giren yetkililerin ödemeyi yapmasıyla tekrar çekimlere başladı.

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Fatih setinde şok! Parasını alamayan işçiler kazan kaldırdı

Daha önce de Kenan İmirzalıoğlu'yla ilgili iddialar gündeme gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sürekli olarak çevresine bağırması ve set arkadaşlarına hayli zorluk çıkarması. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun, set saatleri uzayınca yönetmen Altan Dönmez'e sert çıkıp, "Böyle devam ederse, hepiniz gidersiniz" ifadelerini kullandığı ve bu diyalogdan kısa süre sonra Dönmez'in görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

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Fatih setinde şok! Parasını alamayan işçiler kazan kaldırdı

Sette yönetmen dahil herkese sert çıkışlar yapan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı fiyatını da artırdığı ve 350 bin lira aldığı iddia edildi.

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