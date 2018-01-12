Fatih Portakal canlı yayında kendini tutamayıp güldü

Fox Tv Ana haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki KHK gerilimini değerlendirirken kendini tutamayıp canlı yayında güldü. Portakal, "Görüyorsunuz siyaset nelere kadir... Bir zamanlar düşman olanlar şimdi dost kol kola giriyorlar ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bir zamanlar kol kola gidenler hatta bir şarkıda var AK Parti'nin beraber yürüdük biz bu yollarda" deyip gülmeye başladı. Ardından kaldığı yerden konuşmasına devam eden Portakal, "Dostmuş gibi görünselerde birbirinden haz duymuyorlar. Birlikte yürüdükleri dostlar ve arkadaşları... Beraber yürüdük biz bu yollarda artık başkasıyla yürünecek" ifadelerini kullandı.

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