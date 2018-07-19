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Fatih Oflaz'ın eşi Aslı Kocaoğlu kızının annesi! Son karısı ise...

Fatih Oflaz'ın eşi Aslı Kocaoğlu kızının annesi! Son karısı ise...

Fatih Oflaz öz kızına cinsel istismardan aldığı cezayla gündemde. MTV ve Eurosport'un sahibi olan Fatih Oflaz'ın istismar ettiği kızı ikinci eşi Aslı Kocaoğlu'ndan dünyaya geldi. 3 kez evlenen Fatih Oflaz'ın son eşi ise yabancı.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 11:21 - Güncelleme: 19-07-2018 12:03

1989 yılında Medyavizyon A.Ş.'yi kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya ile birlikte kuran Fatih Oflaz eski eşi ve kızının annesi Aslı Kocaoğlu ile 1991 yılında birlikte çalıştıkları şirkette tanıştı. O zamana kadar yurtdışında yaşayan Fatih Oflaz, asker kaçağıydı ve ilk eşini hastalığı nedeniyle kaybetmişti. Fatih Oflaz'ın bu evliliğinden Uraz Oflaz isminde bir oğlu var.

Fatih Oflaz'ın cinsel tacizde bulunmaktan ceza aldığı kızı Şira Oflaz ikinci eşi Aslı Kocaoğlu ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Aslı Kocaoğlu kızını 1992 yılında kucağına aldı. 2003 yılında ise Fatih Oflaz ve Aslı Kocaoğlu evlerini ayırdı.  Fatih Oflaz ikinci karısı Aslı Kocaoğlu'ndan 2006’da resmen boşandı.

Şira Oflaz'ın anlattığına göre bu ayrılık sırasında annesi onu babasına gitmeye zorluyordu. Cinsel istismlara uğradığını o dönem annesine bile anlatmayan Şira Oflaz duruşmada verdiği ifadede şöyle demişti:

-7,5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Babamla annem ayrıldıktan sonra ben hep annemin zoruyla babamın evine gitmek zorunda kalıyordum. Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kâbusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim."

(Fotofraftakiler Soldan sağa: Monica Oflaz, Fatih Oflaz, Ziya Güvenkaya, Esra Oflaz Güvenkaya. Ziya Güvenkaya Fatih Oflaz'ın kızkardeşi olan Esra Oflaz'ın eşi)

Fatih Oflaz boşandığı ikinci eşi Aslı Kocaoğlu'ndan mal kaçırmak için gayrimenkullerini çalışanına devretmesi ile de davalık olmuştu. Fatih Oflaz boşandıktan sonra yabancı eşi Monica Oflaz ile evlendi.

Fatih Oflaz'ın son karısı Monica Oflaz ile ilişkisinden de Leonardo Oflaz isminde bir oğlu dünyaya geldi.

Fatih Oflaz'ın taciz ettiği kızı kimdir Şira Oflaz annesi ve abisini...

Fatih Oflaz kimdir MTV ve Eurosport'un sahibi kızını cinsel olarak...

 

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