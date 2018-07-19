Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...

Fatih Oflaz kızına cinsel istismar olayının ardından firariyla gündemde. Fatih Oflaz kızı Şira Oflaz'a tecavüzden suçlu bulunduğu son duruşma öncesinde eşi Monica Oflaz ile yurt dışına kaçmış. İşte Fatih Oflaz olayında yaşananlar:

Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...

Medya patronu Fatih Oflaz'ın kızına cinsel istismar olayında şok gelişmeler var. Oflaz 18 yıl hapis cezası çıkan duruşmadan bir hafta önce yurt dışına kaçmışb Fatih Oflaz'ın üçüncü karısı Monica Oflaz ile İspanya'ya gittiği öğrenildi. Madrid'e kaçan Fatih Oflaz'ın son eşinden bir oğlu bulunuyor. Fatih Oflaz ikinci eşi Aslı Kocaoğlu'ndan olan öz kızına 7 yaşından 15 yaşına kadar cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

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Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...

17 şirketi olan medya patronu Fatih Oflaz ve ailesi korkunç bir olayla gündeme oturdu. Çatısı altında MTV, Eurosport , RTL gibi bir çok kanalı barındıran Oflaz Medya'nın sahibi Fatih Oflaz'ın öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Fatih Oflaz'ın kızına cinsel ilişkiyle tacizi o daha küçük bir çocukken başlamış. 7.5 yaşında ilk kez babasının cinsel istismarına maruz kalan Oflaz, 8 yıl boyunu yaşamış.

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Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...

FATİH OFLAZ EŞİ VE OĞLU İLE KAÇTI : Fatih Oflaz kızına yaptıklarından dolayı 18 yıl hapis cezası alırken bugün ortaya çıkan yeni bir bilgi herkesi bir kez daha şok etti. Fatih Oflaz'ın karar duruşmasından önce yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Bu fotoğrafı birlikte kaçtığı eşi Monica Oflaz instagram hesabından yayınlamış.

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Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...

Fatih Oflaz'ın birlikte kaçtığı eşi Monica Oflaz İspanya vatandaşı. Fatih Oflaz'ın Madrid'den dönmeye niyetli olmadığı söyleniyor.

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