Farkında olmadan çekti! Denizde aniden doğum yaptı...

Bu görüntüler dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Mısır, Kızıldeniz sahilinde bir kadının doğum yaptığı o anlar gizlice görüntülendi.

Bu görüntüler dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Mısır, Kızıldeniz sahilinde bir kadının doğum yaptığı o anlar gizlice görüntülendi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Hamile Rus turist, Mısır'daki Kızıldeniz sahillerindeki Dahab kasabasına tatil için gitti. Görüntüleri Facebook hesabından duyuran Mısırlı kişi ilk olarak kadının ani bir şekilde doğum gerçekleştirdiğini düşündüğünü söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Daha sonra, Rus kadının suda doğum yapmayı planladığı, yanındaki yaşlıca adamın, suda doğum konusunda uzmanlaşmış bir hekim olduğu anlaşıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8