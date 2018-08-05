Farkında olmadan çekti! Denizde aniden doğum yaptı...

Bu görüntüler dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Mısır, Kızıldeniz sahilinde bir kadının doğum yaptığı o anlar gizlice görüntülendi.
Hamile Rus turist, Mısır'daki Kızıldeniz sahillerindeki Dahab kasabasına tatil için gitti. Görüntüleri Facebook hesabından duyuran Mısırlı kişi ilk olarak kadının ani bir şekilde doğum gerçekleştirdiğini düşündüğünü söyledi.
Daha sonra, Rus kadının suda doğum yapmayı planladığı, yanındaki yaşlıca adamın, suda doğum konusunda uzmanlaşmış bir hekim olduğu anlaşıldı.
Bu esnada olay yerinde bulunan Hadia Hosny el Said isimli kişi bir anda hiç beklenmedik görüntüler görüp olayı fotoğraflamaya başladı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER