Farkında olmadan balkondan çekti! Rus turist denizde doğurdu

Hamile Rus turist, Mısır'daki Kızıl Deniz sahillerindeki Dahab kasabasına tatil için gitti. Anne daha sonra sahile çıkarak bebeğiyle kavuştu. Görüntüleri Facebook hesabından duyuran Mısırlı kişi, ilk olarak kadının ani bir şekilde doğum gerçekleştirdiğini düşündüğünü söyledi. Daha sonra kadının yanındaki yaşlıca adamın, suda doğum konusunda uzmanlaşmış bir hekim olduğu anlaşıldı.