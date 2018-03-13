Fantezinin sonu kötü bitti! Cinsel ilişki esnasında dehşet saçtı

32 yaşındaki Mark Bruce, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki evinde sadece 9 gün önce 21 yaşına girmiş olan Chloe Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü. Geçtiğimiz yılın kasım ayında gece ayrı şekilde eğlenen ikili sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Chloe isimli genç kız gece kulübünden sarhoş olduğu için atılmadan önce içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. Genç kız, o sırada oldukça sarhoş olan Bruce'un da yakınlardaki bir bardan dakikalar önce ayrıldığı otobüs durağına yürüdü. İkili Bruce'un dairesinde gitmeden önce konuşmaya başladı.