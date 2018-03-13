Fantezinin sonu kötü bitti! Cinsel ilişki esnasında dehşet saçtı

İskoçya'da bir otobüs durağında buluştuktan iki saat sonra 21 yaşındaki Chloe Miazek isimli kadını cinsel ilişki sırasında boğarak öldüren Mark Bruce, “Korkunç bir şey yaptım” diyerek polise teslim oldu.

Fantezinin sonu kötü bitti! Cinsel ilişki esnasında dehşet saçtı

32 yaşındaki Mark Bruce, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki evinde sadece 9 gün önce 21 yaşına girmiş olan Chloe Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü. Geçtiğimiz yılın kasım ayında gece ayrı şekilde eğlenen ikili sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Chloe isimli genç kız gece kulübünden sarhoş olduğu için atılmadan önce içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. Genç kız, o sırada oldukça sarhoş olan Bruce'un da yakınlardaki bir bardan dakikalar önce ayrıldığı otobüs durağına yürüdü. İkili Bruce'un dairesinde gitmeden önce konuşmaya başladı.

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Fantezinin sonu kötü bitti! Cinsel ilişki esnasında dehşet saçtı

Aberdeen Yüksek Mahkemesi'ne, çiftin 'erotik boğulma'da ortak bir alakasının olduğu, Bruce'nun cinsel ilişki sırasında Chloe'nin boynunu sıkmasından saniyeler sonra genç kızın öldüğü söylendi. Saatler sonra Bruce'un Rosemount Polis Karakolu'na gitmeden önce sokaklarda saatlerce amaçsızca dolaşırken görüldüğü ve karakola gidip "korkunç bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

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Fantezinin sonu kötü bitti! Cinsel ilişki esnasında dehşet saçtı

Avukat Jo McDonald, bir memurun ondan söylediklerine açıklık getirmesini istediğini ve Mark'ın da ona "Birini öldürdüm. Yatağımda bir kadın var." dediğini belirtti.

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Fantezinin sonu kötü bitti! Cinsel ilişki esnasında dehşet saçtı

Ayrıca, "Açıklaması cinsel ilişki sırasında elleriyle boynunu kavradığı yönünde ve kanıtlar da bununla tutarlı." şeklinde konuştu.

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