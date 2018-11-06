Fantezi sütyeni giyecek Victoria's Secret meleği belli oldu

Yılın moda olayı olarak gösterilen Victoria's Secret defilesine sayılı günler kala o gecenin en çok merak edilen ayrıntısı da ortaya çıktı. Gelenekselleşen 'fantezi sütyen'i giyecek Victoria's Secret meleği belli oldu.

Fantezi sütyeni giyecek Victoria's Secret meleği belli oldu

NEW York'ta yapılacak olan Victoria's Secret defilesinde geleneksel fantezi sutyeni hangi modelin giyeceği aylardır merak konusuydu. Yılın moda olayına sayılı günler kala o gecenin en çok merak edilen ayrıntısı da ortaya çıktı. Bu yıl değerli taşlarla süslenmiş olan 'fantezi sutyeni' Elsa Hosk giyecek.

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Fantezi sütyeni giyecek Victoria's Secret meleği belli oldu

Victoria's Secret defilelerinin en çok merak edilen parçası ve onu giyecek olan model firmanın New York Ofisi'nde tanıtıldı. Hosk, defile gecesi giyeceği 1 milyon dolarlık sutyen ile basına poz verdi.

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Fantezi sütyeni giyecek Victoria's Secret meleği belli oldu

Firmanın 1996 yılında başlattığı geleneği bir halkası olan sutyen Swarowski'nin kristal ve topaz taşlardan oluşuyor. Bedenin üst kısmını saran zincir de sutyenin dikkat çeken bir ayrıntısı.

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Fantezi sütyeni giyecek Victoria's Secret meleği belli oldu

1 milyon dolar değerindeki sutyen tal 2 bin 100 tane değerli taştan oluşuyor. Hosk'un defiye gecesi giyeceği fantezi sutyen tam 930 saatte hazırlandı.

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