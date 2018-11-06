Fantezi sütyeni giyecek Victoria's Secret meleği belli oldu

NEW York'ta yapılacak olan Victoria's Secret defilesinde geleneksel fantezi sutyeni hangi modelin giyeceği aylardır merak konusuydu. Yılın moda olayına sayılı günler kala o gecenin en çok merak edilen ayrıntısı da ortaya çıktı. Bu yıl değerli taşlarla süslenmiş olan 'fantezi sutyeni' Elsa Hosk giyecek.