Faik Öztürk olay oldu! Ferrari'ye binerken öyle bir şey yaptı ki

Magazin dünyasının renkli çifti Faik Öztürk-Safiye Soyman Kayseri'de bir otelde düzenlenen fuarda görüntülendi. Faik Öztürk fuarda düğünler için kiralanan Ferrari'ye ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla binince ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı. İşte o görüntüler...

Faik Öztürk olay oldu! Ferrari'ye binerken öyle bir şey yaptı ki

Sempatik ve doğal tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Safiye Soyman Faik Öztürk çifti yine eğlenceli bir olayın öznesi oldular. Faik Öztürk Kayseri'de bir otelde düzenlenen fuarda Ferrari' ye bindi. Araca binerken ayakkabılarını çıkararak herkesi güldüren sempatik Şarkıcı şunları söyledi: " Ben halk adamıyım. Böyle lüks bir otomobile ilk kez biniyorum. Temiz kalsın, kirlenmesin diye eve girer gibi ayakkabılarımı çıkardım.”

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Faik Öztürk olay oldu! Ferrari'ye binerken öyle bir şey yaptı ki

"FAİK BENİM YAŞLILIK YATIRIMIM": Öte yandan Safiye Soyman'a sorulan “Faik Bey ile nikah masasına oturmayacak mısınız?” sorusuna “Evlilik yaşlılığa yatırımdır. Yalnız kalmamak, hastalıkta-sağlıkta can yoldaşı olmak için sevdiğiniz insana yatırımınızı yapın. Faik benim yaşlılık yatırımım” cevabını verdi. Faik Öztürk’ün esprili cevabı gecikmedi: “Yaş ilerleyip ibreler aşağıya dönmeye başlayınca, yatırım şekline dönüştüm.”

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Faik Öztürk olay oldu! Ferrari'ye binerken öyle bir şey yaptı ki

Çift, DJ kabinine geçip şarkılar eşliğinde dans etti.

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Faik Öztürk olay oldu! Ferrari'ye binerken öyle bir şey yaptı ki

İşte Faik Öztük'ün ayakkabılarını çıkardığı o görüntüler...

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