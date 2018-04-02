Faik Öztürk olay oldu! Ferrari'ye binerken öyle bir şey yaptı ki

Sempatik ve doğal tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan Safiye Soyman Faik Öztürk çifti yine eğlenceli bir olayın öznesi oldular. Faik Öztürk Kayseri'de bir otelde düzenlenen fuarda Ferrari' ye bindi. Araca binerken ayakkabılarını çıkararak herkesi güldüren sempatik Şarkıcı şunları söyledi: " Ben halk adamıyım. Böyle lüks bir otomobile ilk kez biniyorum. Temiz kalsın, kirlenmesin diye eve girer gibi ayakkabılarımı çıkardım.”