Faciadan dönüldü! Pencereden sarkan bebekler böyle kurtarıldı

ABD'nin Illinoi kentinde iki bebeğin pencereden sarktığını gören vatandaşlar bebekleri kurtarmak için seferber oldu.

Pencereden bacaklarını sarkıtan iki bebek sokaktan geçen Denise Ochoa ve kuzeni Jennifer Salgado adlı iki kadının dikkatini çekti. Hemen pencerenin altına koşan kadınlar çevredekilerden yardım istedi.

Merdiven getiren Darshan Patel'in yardımıyla iki bebek kurtarıldı. Polis, olay esnasında bebeklerin ailesinin evde olduğunu ancak çocukların oyun oynadıklarını sanarak ilgilenmediklerini bildirdi.

O ANLAR KAMERADA: Korku dolu o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.