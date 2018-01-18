Facebook'taki selfie katili yakalattı! Müthiş ayrıntı...

Facebook'taki selfie katili yakalattı! Müthiş ayrıntı...

Kanada'da bir cinayetin katil zanlısı, Facebook'ta yayımlanan selfie sayesinde bulundu. İki yıl boyunca süren polis soruşturması sonucunda 21 yaşındaki Cheyenne Rose Antoine, 18 yaşındaki arkadaşı Brittney Gargol'u öldürdüğünü itiraf etti. İkilinin cinayet işlenmeden Facebook'ta yayımlanan fotoğrafında Antoine'in belinde bulunan kemer, cinayet zanlısı olarak öne çıkmasını sağladı.

16
Facebook'taki selfie katili yakalattı! Müthiş ayrıntı...

SELFİEDEKİ KEMER SUÇ ALETİ ÇIKTI: Gargol'un cesedi bundan iki yıl önce bir yol kenarında yanında bir kemerle boğularak öldürülmüş bir şekilde bulunmuştu. Polis, Facebook'ta yer alan selfie sayesinde Antoine'in belindeki kemeri fark etti. Antoine, Pazartesi günü mahkeme salonunda suçlu olduğunu itiraf etti. Kavga etmelerinin üzerine arkadaşını öldürdüğünü kabul eden 21 yaşındaki Antoine, yedi yıl hapis cezası aldı.

26
Facebook'taki selfie katili yakalattı! Müthiş ayrıntı...

SOSYAL MEDYADA ARKADAŞINI SORMUŞ: Kanada'nın Saskatoon şehrinde görülen mahkemede Antoine, Gargol'ün en yakın arkadaşı olduğunu ve öldüğü gece beraber içtiklerini, daha sonra da kavga ettiklerini anlattı. Antoine'in polisi yanıltmak için cinayetten birkaç saat sonra sosyal medyada arkadaşının nerede olduğunu soran bir ileti paylaştığı aktarıldı.

36
Facebook'taki selfie katili yakalattı! Müthiş ayrıntı...

HATIRLAMIYORUM AMA KARŞI DA ÇIKMAM: Antoine, arkadaşını boğdunu hatırlamadığını, ancak onu öldürdüğüne karşı çıkamayacağını söyledi. Antoine, itirafta bulunmadan önce ikinci dereceden cinayetle suçlanıyordu. Polis, aynı mahkeme salonunda başka Facebook iletilerini takip ederek olayın detaylarını ortaya çıkardıklarını açıkladı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat