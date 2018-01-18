Facebook'taki selfie katili yakalattı! Müthiş ayrıntı...

SELFİEDEKİ KEMER SUÇ ALETİ ÇIKTI: Gargol'un cesedi bundan iki yıl önce bir yol kenarında yanında bir kemerle boğularak öldürülmüş bir şekilde bulunmuştu. Polis, Facebook'ta yer alan selfie sayesinde Antoine'in belindeki kemeri fark etti. Antoine, Pazartesi günü mahkeme salonunda suçlu olduğunu itiraf etti. Kavga etmelerinin üzerine arkadaşını öldürdüğünü kabul eden 21 yaşındaki Antoine, yedi yıl hapis cezası aldı.