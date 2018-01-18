Facebook'taki selfie katili yakalattı! Müthiş ayrıntı...

Kanada'da bir cinayetin katil zanlısı, Facebook'ta yayımlanan selfie sayesinde bulundu. İki yıl boyunca süren polis soruşturması sonucunda 21 yaşındaki Cheyenne Rose Antoine, 18 yaşındaki arkadaşı Brittney Gargol'u öldürdüğünü itiraf etti. İkilinin cinayet işlenmeden Facebook'ta yayımlanan fotoğrafında Antoine'in belinde bulunan kemer, cinayet zanlısı olarak öne çıkmasını sağladı.
SELFİEDEKİ KEMER SUÇ ALETİ ÇIKTI: Gargol'un cesedi bundan iki yıl önce bir yol kenarında yanında bir kemerle boğularak öldürülmüş bir şekilde bulunmuştu. Polis, Facebook'ta yer alan selfie sayesinde Antoine'in belindeki kemeri fark etti. Antoine, Pazartesi günü mahkeme salonunda suçlu olduğunu itiraf etti. Kavga etmelerinin üzerine arkadaşını öldürdüğünü kabul eden 21 yaşındaki Antoine, yedi yıl hapis cezası aldı.
SOSYAL MEDYADA ARKADAŞINI SORMUŞ: Kanada'nın Saskatoon şehrinde görülen mahkemede Antoine, Gargol'ün en yakın arkadaşı olduğunu ve öldüğü gece beraber içtiklerini, daha sonra da kavga ettiklerini anlattı. Antoine'in polisi yanıltmak için cinayetten birkaç saat sonra sosyal medyada arkadaşının nerede olduğunu soran bir ileti paylaştığı aktarıldı.
HATIRLAMIYORUM AMA KARŞI DA ÇIKMAM: Antoine, arkadaşını boğdunu hatırlamadığını, ancak onu öldürdüğüne karşı çıkamayacağını söyledi. Antoine, itirafta bulunmadan önce ikinci dereceden cinayetle suçlanıyordu. Polis, aynı mahkeme salonunda başka Facebook iletilerini takip ederek olayın detaylarını ortaya çıkardıklarını açıkladı.
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