Facebook’a çöpçatanlık özelliği geliyor

Mark Zuckerberg, 2018 yılının Facebook için yoğun geçtiğini ifade ederek, sosyal medya ağına “çöpçatanlık servisi” ve “geçmişi sil” özelliklerini ekleyeceklerini söyledi.

Facebook’a çöpçatanlık özelliği geliyor

Mark Zuckerberg, 2018 yılının Facebook için yoğun geçtiğini ifade ederek, sosyal medya ağına “çöpçatanlık servisi” ve “geçmişi sil” özelliklerini ekleyeceklerini söyledi. ABD’li sosyal medya ağı Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya şirketinin Kaliforniya’nın San Jose şehrinde düzenlenen F8 geliştiriciler konferansında konuştu.

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Facebook’a çöpçatanlık özelliği geliyor

Zuckerberg, 2018 yılının Cambridge Analytica skandalıyla başa çıkmaya çalışan şirket için yoğun geçtiğini belirterek, kullanıcıların veri güvenliği için daha geniş önlemler alacağını vurguladı. Diğer taraftan 33 yaşındaki iş insanı, Facebook’a eklenecek yeni özellikleri duyurdu.

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Facebook’a çöpçatanlık özelliği geliyor

Zuckerberg’in açıklamasına göre Facebook’ a yeni bir flörtleşme aracı eklenecek ve kullanıcılara platformdaki aktivite geçmişlerini silme olanağı tanınacak.Zuckerberg, Facebook’a eklenecek çöpçatanlık aracıyla kullanıcıların kendisine partner aramak için özel bir profil oluşturacağını ve bu profilin arkadaşlarına gösterilmeyeceğini söyledi.

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Facebook’a çöpçatanlık özelliği geliyor

"FACEBOOK'TAKİ FLÖRTLEŞME UYGULAMASI UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ARAYANLAR İÇİN" Tinder ve Bumble gibi rakip flört uygulmalarının aksine, Facebook’a gelecek olan flörtleşme özelliğinin uzun dönemli partnerler bulmak için kullanılacağını sözlerine ekledi:

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