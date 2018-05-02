Facebook’a çöpçatanlık özelliği geliyor

Zuckerberg’in açıklamasına göre Facebook’ a yeni bir flörtleşme aracı eklenecek ve kullanıcılara platformdaki aktivite geçmişlerini silme olanağı tanınacak.Zuckerberg, Facebook’a eklenecek çöpçatanlık aracıyla kullanıcıların kendisine partner aramak için özel bir profil oluşturacağını ve bu profilin arkadaşlarına gösterilmeyeceğini söyledi.



