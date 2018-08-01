Facebook ve instagram bağımlılığından kurtulmak için uygulama

Facebook, Twitter ve Instagram benzeri sosyal ağların kumar gibi bağımlılık yaptığı uzunca bir süredir biliniyor.

Facebook ve instagram bağımlılığından kurtulmak için uygulama

Facebook, Twitter ve Instagram benzeri sosyal ağların kumar gibi bağımlılık yaptığı uzunca bir süredir biliniyor. Hatta yapılan birçok araştırma, bu bilginin doğruluğunu her defasında tekrar doğruluyor. Durum böyle olunca 'bağımlılık azaltan mobil uygulamalar' devreye giriyor.

17
Facebook ve instagram bağımlılığından kurtulmak için uygulama

Son olarak hem Facebook hem de Instagram için yayınlanan araçlarla sosyal medya bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yeni araçlar kısaca sosyal medya uygulamalarını günde belirli dozlar halinde almanızı söylüyor / sağlıyor.

27
Facebook ve instagram bağımlılığından kurtulmak için uygulama

Facebook ve Instagram için tamamen aynı arayüzle tasarlanan bu araçlar sayesinde sosyal medya kullanımı sınırlandırmak mümkün. Aktiviteler kısmında 'etkinlik kontrol paneli' olarak isimlendirilen arayüz sayesinde uygulamada harcanan süre net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bağımlılık düşünüldüğünde bu adımın bir tehşis aşaması olduğu söylenebilir.

37
Facebook ve instagram bağımlılığından kurtulmak için uygulama

Gün bazında harcanan süreyi detaylı bir şekilde gösteren bu ekran, son bir haftanın istatistiğini derleyip ortalamasını alarak her gün Instagram'da geçirilen ortalama süreyi ifade ediyor. Manage Your Time başlığı altında ise iki farklı seçenek yer alıyor. Bunlardan biri günlük limiti ayarlamayı sağlıyor; diğeri ise bildirimleri sınırlandırmak isteyenlere hitap ediyor.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro