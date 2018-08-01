Facebook ve instagram bağımlılığından kurtulmak için uygulama

Facebook, Twitter ve Instagram benzeri sosyal ağların kumar gibi bağımlılık yaptığı uzunca bir süredir biliniyor. Hatta yapılan birçok araştırma, bu bilginin doğruluğunu her defasında tekrar doğruluyor. Durum böyle olunca 'bağımlılık azaltan mobil uygulamalar' devreye giriyor.
Son olarak hem Facebook hem de Instagram için yayınlanan araçlarla sosyal medya bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yeni araçlar kısaca sosyal medya uygulamalarını günde belirli dozlar halinde almanızı söylüyor / sağlıyor.
Facebook ve Instagram için tamamen aynı arayüzle tasarlanan bu araçlar sayesinde sosyal medya kullanımı sınırlandırmak mümkün. Aktiviteler kısmında 'etkinlik kontrol paneli' olarak isimlendirilen arayüz sayesinde uygulamada harcanan süre net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bağımlılık düşünüldüğünde bu adımın bir tehşis aşaması olduğu söylenebilir.
Gün bazında harcanan süreyi detaylı bir şekilde gösteren bu ekran, son bir haftanın istatistiğini derleyip ortalamasını alarak her gün Instagram'da geçirilen ortalama süreyi ifade ediyor. Manage Your Time başlığı altında ise iki farklı seçenek yer alıyor. Bunlardan biri günlük limiti ayarlamayı sağlıyor; diğeri ise bildirimleri sınırlandırmak isteyenlere hitap ediyor.
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