Facebook ve instagram bağımlılığından kurtulmak için uygulama

Facebook, Twitter ve Instagram benzeri sosyal ağların kumar gibi bağımlılık yaptığı uzunca bir süredir biliniyor.

Facebook, Twitter ve Instagram benzeri sosyal ağların kumar gibi bağımlılık yaptığı uzunca bir süredir biliniyor. Hatta yapılan birçok araştırma, bu bilginin doğruluğunu her defasında tekrar doğruluyor. Durum böyle olunca 'bağımlılık azaltan mobil uygulamalar' devreye giriyor.



Twitter

Facebook

Google Plus

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Son olarak hem Facebook hem de Instagram için yayınlanan araçlarla sosyal medya bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yeni araçlar kısaca sosyal medya uygulamalarını günde belirli dozlar halinde almanızı söylüyor / sağlıyor.



Twitter

Facebook

Google Plus

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Facebook ve Instagram için tamamen aynı arayüzle tasarlanan bu araçlar sayesinde sosyal medya kullanımı sınırlandırmak mümkün. Aktiviteler kısmında 'etkinlik kontrol paneli' olarak isimlendirilen arayüz sayesinde uygulamada harcanan süre net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bağımlılık düşünüldüğünde bu adımın bir tehşis aşaması olduğu söylenebilir. Twitter

Facebook

Google Plus

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