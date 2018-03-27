Facebook hangi bilgilerinizi çaldı işte öğrenmenin yolu

Facebook kullanıcıları, Facebook'ta ne kadar verisinin çalındığını anlamak için Facebook arşivlerini indirmeye başladı.

Cambridge Analytica rezaletine tepkiler azalacak gibi değil. Bu kez de Facebook kullanıcıları, Facebook'ta ne kadar verisinin çalındığını anlamak için Facebook arşivlerini indirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Cambridge Rezaleti sonrası Mark Zuckerberg bu durum için 'özür dilediğini' açıklamıştı. Tabi ki bu durum Facebook kullanıcılarının şirketi affetmesini sağlamadı. Hatta kullanıcılar Facebook'un ne kadar bilgisini saklayıp, ifşa ettiğini öğrenmek için bu kez Facebook arşivlerini indirmeye başladı. Twitter

Facebook

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Kullanıclar, Facebook'un ufak tefek şeyleri saklamış olduklarını umuyorken, Facebook'un kullanıcı telefonlarındaki tüm kişilere, gönderdikleri veya aldıkları her mesaja kadar her şeye erişebildiğini keşfettiklerinde bu duruma epey şaşırdılar. Hatta şirket, Facebook Messenger kullanmayan kullanıcıların bile verilerine erişilebiliyordu. Bu duruma tepkilerini Twitter vasıtasıyla gösteren kullanıcıların tweetleri ise şu şekilde: Twitter

Facebook

Google Plus

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İngiliz aktör Emma Kennedy de bu durum hakkında tweet paylaşanlardan bir tanesiydi: "Sadece Facebook'tan indirdiğim veri dosyalarımı inceledim, kişilerimdeki tüm telefon numaralarına sahipler. Gittiğim her sosyal etkinliği, tüm arkadaşlarımı (ve doğum günlerini) ve gönderdiğim her yazının da bir listesine sahipler." Twitter

Facebook

Google Plus

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