'F' serisi 1 doların üzerinden çıkan not şok etti! 11 yıl sonra...

19 yıl önce ABD’nin Arizona eyaletindeki evlerinin önünden kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili ilginç bir ipucu ortaya çıktı. Bir dolarlık banknotun üzerinde 11 yıldır bir daha da izine rastlanamayan Mikelle Biggs isimli çocuğun yazdığı düşünülen bir not ortaya çıktı. Tesadüfen fark edilen notta: “Benim adım Mikel Biggs, Mesa’dan kaçırıldım. Hayattayım” yazıyor. Polis, bunun acımasız bir şaka olabileceğinden korktuklarını açıkladı...
1999 yılının Ocak ayında, evlerinin önünde dondurma arabasını beklerken ortadan kaybolan ve bir daha da izine rastlanamayan Mikelle Biggs isimli çocuğun yazdığı düşünülen bir not ortaya çıktı.
1 dolarlık bir banknotun üzerinde tesadüfen fark edilen notta: “Benim adım Mikel Biggs, Mesa’dan kaçırıldım. Hayattayım” yazıyor.
Polis potansiyel ipucunun gerçek olmadığından ve zalimce bir şaka olduğundan korktuğunu söylerken notun kızın kaybolduğu yerden 1400 mil uzaklıkta, Wisconsin’de bulunduğu açıklandı.
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