F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş!

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un, uçağın köyün üzerine düşmemesi için çok çaba harcadığı ortaya çıktı.

F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş!

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un (32) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Şehit ağabeyi Rasim Boy, kendisiyle ilgilenen görevlilere, kardeşinin uçağın köyün üzerine düşmemesi için kendi canını feda ettiğini söyledi.

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F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş!

Adana'dan dün saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Ayhan Ramazan ile annesi Güllü Boy, şehidin dedesi Recep Boy, şehidin ağabeyi Rasim Boy, yakınları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş!

Şehidin cenazesinin getirilmesinin beklenildiği sırada şehit ağabeyi Rasim Boy, kendisi ile ilgilenen askeri görevlilere, "Yasin uçağın köyün üzerine düşmemesi için çok uğraşmış. Uçağın köye düşmemesi için canını feda etmiş. Köyü geçtikten sonra boş bir dağa çarpmış" dedi.

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F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş!

Askeri uçaktan ilk olarak, şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un eşi Çağla Boy ve şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Hava Astsubay Levent Boy indi. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Meriç Eymen Boy da bir görevlinin kucağında uçaktan indirilerek törene katılmadan araca götürüldü.

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