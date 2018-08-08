Ezhel yurt dışına açılıyor

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Obudai adasında 1993’ten beri düzenlenen kültür ve müzik festivali Sziget, bu yıl da yüzlerce sanatçı ile yüzbinlerce müzikseveri bir araya getirecek. Dünyaca ünlü indie rock grubu Arctic Monkeys, son dönemin en çok ses getiren kadın şarkıcılarından Dua Lipa, Damon Albarn ve Jamie Hewlett’ten oluşan müzik ikilisi Gorillaz, Oasis ve Beady Eye gruplarının kurucusu ve vokalisti Liam Gallagher, Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kendrick Lamar’ın da aralarında olduğu yüzlerce sanatçının sahne alacağı festivalde, Türkiye’den de BaBa ZuLa ve Ezhel konser verecek.
Sziget festivali bugün başlıyor. 8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalde konser verecek EZHEL , “Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım” dedi.
Ezhel, Sziget’in çok büyük bir festival olduğunu vurguladı ve “Bugüne dek ismini çok duymuştum ama hiç gidememiştim. İlk kez, hem de sanatçı olarak gitmek benim için inanılmaz büyük bir mutluluk. Bana ‘Sziget’e gidiyorsun’ dediler ve cevabım, ‘Gerçekten mi’ oldu. İnanamadım. Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım” dedi.
BaBa ZuLa ile aynı festivalde olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını da belirten Ezhel, şunları söyledi:
“Baba Zula zaten çok sevdiğim bir grup. Kendi müziğimde de Anadolu’dan beslendiğim ve etnik müziğe yakın olduğum için onlarla aynı festivalde olmak ayrı bir mutluluk.”
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