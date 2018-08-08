Ezhel yurt dışına açılıyor

Ezhel, Sziget’in çok büyük bir festival olduğunu vurguladı ve “Bugüne dek ismini çok duymuştum ama hiç gidememiştim. İlk kez, hem de sanatçı olarak gitmek benim için inanılmaz büyük bir mutluluk. Bana ‘Sziget’e gidiyorsun’ dediler ve cevabım, ‘Gerçekten mi’ oldu. İnanamadım. Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım” dedi.