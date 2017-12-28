Ezber bozan tamirci! Görenlerin ağzı açık kalıyor

ABD'de yaşayan model Malorie Woods, aynı zamanda otomobil ve motor tutkunu. Güzel model, tamircilikle de uğraşıyor. Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce tamircisi var. ABD'li Malorie Woods, bir model için pek de alışılmış olmayan bir işi yapıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Malorie Woods'ın hatırı sayılı bir kitlesi var. Takipçileriyle her anını paylaşan güzel modelin fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. İşte güzel modelin paylaşımları... Twitter

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ABD'de yaşayan model Malorie Woods, aynı zamanda otomobil ve motor tutkunu. Güzel model, tamircilikle de uğraşıyor. Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce tamircisi var. ABD'li Malorie Woods, bir model için pek de alışılmış olmayan bir işi yapıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Malorie Woods'ın hatırı sayılı bir kitlesi var. Takipçileriyle her anını paylaşan güzel modelin fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. İşte güzel modelin paylaşımları... Twitter

Facebook

Google Plus

2 14

ABD'de yaşayan model Malorie Woods, aynı zamanda otomobil ve motor tutkunu. Güzel model, tamircilikle de uğraşıyor. Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce tamircisi var. ABD'li Malorie Woods, bir model için pek de alışılmış olmayan bir işi yapıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Malorie Woods'ın hatırı sayılı bir kitlesi var. Takipçileriyle her anını paylaşan güzel modelin fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. İşte güzel modelin paylaşımları... Twitter

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