Eyüpsultan, 'yerli yazılımla' 2 milyon dolar tasarruf etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi bilgisayarlarında yerli işletim sistemi olan PARDUS'u kullanarak, sistem sayesinde 2 milyon dolar tasarruf etti.

Otomasyon sisteminde de veri tabanı olarak açık kaynak kodlu "postgrsql" kullanmayı tercih eden Eyüpsultan Belediyesi, böylece yabancı şirketlere gidecek bütçenin vatandaşın cebinde kalmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yerli yazılım PARDUS'u kullanmaya başlayan ilk belediye olarak dikkat çektiklerini belirterek, "2015'te yerli yazılımı kullanmaya başladık. Yerli ve milli işletim sistemleri çok büyük bir öneme sahiptir. Yerli ve milli kaynakların kullanılması konusunda öncülük etmekten dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Personele PARDUS eğitimi verildi

Linux tabanlı bir işletim sistemi olan, şimdiye kadar 5 ana ve 2 kurumsal sürümüyle kullanıcılarıyla buluşan PARDUS işletim sistemine geçiş öncesinde belediye personeline eğitim verildi.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Müdürlüğü personeliyle belediyenin diğer müdürlüklerinden birer personelin PARDUS eğitimlerine katıldığı aktarılan açıklamada, esnek ve güvenli olmasının yanı sıra işletim sistemi içeriğinde kurumsal olarak ihtiyaç duyulan uygulama ve yönetsel işlevleri bünyesinde barındıran PARDUS'un, sistem çökmesi sorununa karşı da oldukça kararlı olduğu vurgulandı.

PARDUS'un 2023 yılına kadar 1 milyon 800 bin bilgisayarda kullanılması hedefleniyor.