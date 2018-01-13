Evli adam robotla cinsel ilişkiye girdi eşinin tepkisine bakın yok artık!

58 yaşındaki İngiliz mühendis, 'April' isimli robotla hafta 4 kez cinsel ilişkiye girdiğini ve mutlu bir beraberlikleri olduğunu açıkladı! Evli adamın eşi ise bu durumu problem etmediğini söyledi. 58 yaşındaki James, '' "Her erkeğin kafasında olan mükemmel bir kadın vardır. Benim yaşımdaki biri için bu yaşta bir kadınla beraber olmak sadece bir fantezi çünkü ben Brad Pitt değilim, olamam da" diyerek yaşamında April ile birlikteliği hayallerine ulaşmasını sağladığını söylüyor. Jamesin eşi Tine, "Eğer isteseydi dışarı çıkıp başkasını bulabilirdi ama bunu yapmadı, bana dürüst davrandı" diyor. James üstelik April isimli robot ile sadece cinsellik yaşamıyor. Robotla akşam yemeğine de çıkıyor. Mühendis adam şimdi robotla cinsel ilişki esnasında konuşan, gülen, tepkiler veren Harmony isimli son model yeni çıkan robotu almak için para biriktiriyor.







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58 yaşındaki İngiliz mühendis, 'April' isimli robotla hafta 4 kez cinsel ilişkiye girdiğini ve mutlu bir beraberlikleri olduğunu açıkladı! Evli adamın eşi ise bu durumu problem etmediğini söyledi. 58 yaşındaki James, '' "Her erkeğin kafasında olan mükemmel bir kadın vardır. Benim yaşımdaki biri için bu yaşta bir kadınla beraber olmak sadece bir fantezi çünkü ben Brad Pitt değilim, olamam da" diyerek yaşamında April ile birlikteliği hayallerine ulaşmasını sağladığını söylüyor. Jamesin eşi Tine, "Eğer isteseydi dışarı çıkıp başkasını bulabilirdi ama bunu yapmadı, bana dürüst davrandı" diyor. James üstelik April isimli robot ile sadece cinsellik yaşamıyor. Robotla akşam yemeğine de çıkıyor. Mühendis adam şimdi robotla cinsel ilişki esnasında konuşan, gülen, tepkiler veren Harmony isimli son model yeni çıkan robotu almak için para biriktiriyor.







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58 yaşındaki İngiliz mühendis, 'April' isimli robotla hafta 4 kez cinsel ilişkiye girdiğini ve mutlu bir beraberlikleri olduğunu açıkladı! Evli adamın eşi ise bu durumu problem etmediğini söyledi. 58 yaşındaki James, '' "Her erkeğin kafasında olan mükemmel bir kadın vardır. Benim yaşımdaki biri için bu yaşta bir kadınla beraber olmak sadece bir fantezi çünkü ben Brad Pitt değilim, olamam da" diyerek yaşamında April ile birlikteliği hayallerine ulaşmasını sağladığını söylüyor. Jamesin eşi Tine, "Eğer isteseydi dışarı çıkıp başkasını bulabilirdi ama bunu yapmadı, bana dürüst davrandı" diyor. James üstelik April isimli robot ile sadece cinsellik yaşamıyor. Robotla akşam yemeğine de çıkıyor. Mühendis adam şimdi robotla cinsel ilişki esnasında konuşan, gülen, tepkiler veren Harmony isimli son model yeni çıkan robotu almak için para biriktiriyor.







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