Evlatlık olarak yetiştirilen ünlüler

Bazı ünlülerin hayatları hiç kolay değil, evlatlık verilenler kadar çocukken tacize uğrayanlar da var, kendine başarılarla dolu bir hayat çizgisiz çizen de.. İşte evlatlık verilen ünlüler...

Evlatlık olarak yetiştirilen ünlüler

1. Jack Nicholson
Jack Nicholson Oynadığı filmlerle kalbimizde çok önemli bir yeri olan Nicholson’ın hayatının da bir film gibi olduğunu biliyor muydunuz? Zira, Nicholson 37 yaşına kadar, annesini ablası sanıyordu.
İşte hikayesi; Nicholson’ın annesi New York’ta çalışan bir showgirl idi. Başka bir kadınla evli olan Donald Furcillo’yla aşk yaşayan anne, 22 Nisan 1937’de, New York’ta Nicholson’ı dünyaya getirdi. Furcillo, iki kadınla evlenmeyi ve Nicholson’ın bakımını da üstlenmeyi kabul etti. Ancak anneannesi bu duruma razı olmadı. Nicholson’ı kendi çocuğuymuş gibi yetiştirdi. 37 yaşında olan Nicholson gerçeği, Times dergisinde kendisi hakkında makale hazırlayan bir muhabir sayesinde öğrendi.

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Evlatlık olarak yetiştirilen ünlüler

Nicole Richie Nicole’un annesi, bir bebeğe bakabilecek maddi imkanlara sahip değildi. Lionel Richie, Nicole daha dünyaya gelmeden bakımını üstleneceğine dair, annesine bir söz verdi. 9 yaşına kadar yanlarında olan Nicole’u öylesine çok sevmişti ki, onu kendi ailesinin bir üyesi yapmaya karar verdi. Nicole, 9 yaşından beri onun soyadını taşıyor. Bundan da son derece gururlu!

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Evlatlık olarak yetiştirilen ünlüler

Marilyn Monroe Monroe, o koca gülümsemesine rağmen fazlasıyla zorlu bir çocukluk geçirdi. Gerçek adı Norma Jean Mortenson olan Marilyn Monroe’nun babası, daha kendisi dünyaya gelmeden annesini terk etti. Şizofreni teşhisiyle annesi Gladys Baker, hastaneye yatırılınca, Monroe da haliyle yetimhaneye gönderildi. Sonradan bakımı için verildikleri evlerde ise defalarca cinsel istismara maruz kaldı. Bunlar Monroe’da geri dönülmez hasarlar bıraktı.

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Evlatlık olarak yetiştirilen ünlüler

Raymond Liotta
ABD’li sinema oyuncusu Liotta, henüz altı aylık bir bebekken New Jersey’li bir çift tarafından evlat edinildi.

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