Evlatlık olarak yetiştirilen ünlüler

1. Jack Nicholson

Jack Nicholson Oynadığı filmlerle kalbimizde çok önemli bir yeri olan Nicholson’ın hayatının da bir film gibi olduğunu biliyor muydunuz? Zira, Nicholson 37 yaşına kadar, annesini ablası sanıyordu.

İşte hikayesi; Nicholson’ın annesi New York’ta çalışan bir showgirl idi. Başka bir kadınla evli olan Donald Furcillo’yla aşk yaşayan anne, 22 Nisan 1937’de, New York’ta Nicholson’ı dünyaya getirdi. Furcillo, iki kadınla evlenmeyi ve Nicholson’ın bakımını da üstlenmeyi kabul etti. Ancak anneannesi bu duruma razı olmadı. Nicholson’ı kendi çocuğuymuş gibi yetiştirdi. 37 yaşında olan Nicholson gerçeği, Times dergisinde kendisi hakkında makale hazırlayan bir muhabir sayesinde öğrendi.

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