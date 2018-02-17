Evlatları arkalarından bakakaldı! Birinin eşi 6 aylık hamile

Türkiye dün İzmir'de düşen uçakta verdiğimiz iki şehidimize ağladı. Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın cenazesi Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kaldırıldı. Şehidin 6 aylık eşi ayakta durmakta zorlandı. 2 evladı olan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın cenazesi ise Ankara'dan kaldırıldı.

Evlatları arkalarından bakakaldı! Birinin eşi 6 aylık hamile

İZMİR Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29), memleketi Ankara'da ebediyete uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından namazın kılınacağı alana taşındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Ahmet Gökdoğan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar teselli etti.

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Evlatları arkalarından bakakaldı! Birinin eşi 6 aylık hamile

Bir yakını Gökdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öperken, şehidin annesi Badeser ve eşi Sevil Gökdoğan ise törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda top arabasına taşındı. Babasının cenaze törenine katılan ve elinden oyuncak arabasını düşürmeyen 4 yaşındaki Ahmet Nadir ile bir yakınının kucağında duran şehidin 2 yaşındaki kızı Şevval'in olan bitenden habersiz meraklı gözlerle bakışları yürekleri dağladı.

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Evlatları arkalarından bakakaldı! Birinin eşi 6 aylık hamile

Şehidin cenazesi Kızılcahamam ilçesinde İğdir Köyü Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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Evlatları arkalarından bakakaldı! Birinin eşi 6 aylık hamile

Aynı uçak kazasında can veren Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal da bugün ebediyete yolculuğuna uğurlandı. Şehit Bal için anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir askeri tören düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde Şehit Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı dökerken, şehidin 6 aylık hamile eşi Tuğba Bal ayakta güçlükle durarak taziyeleri kabul etti.

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