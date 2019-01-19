Evlat edindiği çocuklarla ilgili şoke eden gerçeği bilekliğe bakınca öğrendi!

30’lu yaşlarında kocasından boşanan Katie Price, kendisine yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Yaşadığı şehri ve işini değiştiren Katie, sağlık sorunları nedeniyle gebe kalamayınca bir de çocuk evlat edinmek istedi.
Katie, 2016 yılında üzücü bir haber haber aldı. 4 günlük bir bebek hastane kapısına bırakılmıştı. Adı yoktu. Çalıştığı hastanede Katie, ona Grayson adını verdi. 11 ay boyunca geçici olarak bebeğe baktı.
Ardından ilginç bir olay daha gerçekleşti. Hastane kapısına bir bebek daha bırakıldı. Bebeğe acilen geçici bir aile aranıyordu. Katie, bebeğin bir eve ihtiyacı olduğunu biliyordu.
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