Evlat edindiği çocuklarla ilgili şoke eden gerçeği bilekliğe bakınca öğrendi!

Farklı zamanlarda iki çocuk evlat edinen Katie Price isimli bir kadın, tesadüf eseri gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Evlat edindiği çocuklarla ilgili şoke eden gerçeği bilekliğe bakınca öğrendi!

30’lu yaşlarında kocasından boşanan Katie Price, kendisine yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Yaşadığı şehri ve işini değiştiren Katie, sağlık sorunları nedeniyle gebe kalamayınca bir de çocuk evlat edinmek istedi.

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Evlat edindiği çocuklarla ilgili şoke eden gerçeği bilekliğe bakınca öğrendi!

Katie, 2016 yılında üzücü bir haber haber aldı. 4 günlük bir bebek hastane kapısına bırakılmıştı. Adı yoktu. Çalıştığı hastanede Katie, ona Grayson adını verdi. 11 ay boyunca geçici olarak bebeğe baktı.

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Evlat edindiği çocuklarla ilgili şoke eden gerçeği bilekliğe bakınca öğrendi!

Mahkeme, bebeğin velayetini biyolojik ailesinden alıp Katie’ye verdi. Katie, anne olmak için doğmuş gibiydi. Evlat edindiği oğluna harika annelik yapıyordu. Bir çocuk daha evlat edinmek istese de önce Grayson’ın biraz büyümesini bekledi.

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Evlat edindiği çocuklarla ilgili şoke eden gerçeği bilekliğe bakınca öğrendi!

Ardından ilginç bir olay daha gerçekleşti. Hastane kapısına bir bebek daha bırakıldı. Bebeğe acilen geçici bir aile aranıyordu. Katie, bebeğin bir eve ihtiyacı olduğunu biliyordu.

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