Eviniz kötü kokuyorsa bu 5 basit yöntemi deneyin

DÜZENLİ OLARAK HAVALANDIRMA
Hava dolaşımının istenen düzeyde olmaması, kirli maddelerin havada kalmasına izin veriyor. Hindistan'daki Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü'nden R. Suresh "Alerjiniz yoksa ve aşırı bir hava durumu beklemiyorsanız, kapı ve pencerelerinizi günde en az 2-3 defa açın." diyor. Alerjiniz varsa veya aşırı bir hava durumu bekleniyorsa, filtreli bir klima tavsiye ediliyor.
BİTKİLER BESLEYİN
Evinizi kapalı mekan bitkileriyle doldurun. Bazı bitkiler zehirli maddeleri havadan temizleyebiliyor ve R. Suresh "kapalı mekan kirliliğinde umut vaat eden, ekonomik bir çözüm gibi göründüklerini" söylüyor. Ancak bazı uzmanlar da, bu teoriyi destekleyecek yeterli çalışma olmadığını söylüyor.
KİMYASALLARI HAVA İLE TEMAS ETTİRMEYİN
Kimyasallar yapay kokuları her kullandığınızda ortaya çıkıyor. Bunlar havayla reaksiyona girip, potansiyel olarak tehlikeli bir kokteyl oluşturuyor. Örneğin, çevre dostu olmayan temizlik malzemeleri havayla temas ettiklerinde ortaya kanserle ilişkilendirilen formaldehit çıkabiliyor.
SİGARAYI YASAKLAYIN
Kapalı mekanda sigara içilmesini yasaklayın. Sigara dumanının birikmesi, özellikle hava dolaşımının zayıf olduğu yerlerde hava kalitesi üzerinde ciddi anlamda olumsuz etki yaratıyor.
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