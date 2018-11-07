Eviniz kötü kokuyorsa bu 5 basit yöntemi deneyin

DÜZENLİ OLARAK HAVALANDIRMA

Hava dolaşımının istenen düzeyde olmaması, kirli maddelerin havada kalmasına izin veriyor. Hindistan'daki Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü'nden R. Suresh "Alerjiniz yoksa ve aşırı bir hava durumu beklemiyorsanız, kapı ve pencerelerinizi günde en az 2-3 defa açın." diyor. Alerjiniz varsa veya aşırı bir hava durumu bekleniyorsa, filtreli bir klima tavsiye ediliyor.