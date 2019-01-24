Evine girmeye çalışıp Hadise'ye dehşeti yaşatmıştı! Son karar verildi

O Ses Türkiye jürisi Hadise'nin oturduğu sitenin tellerinden atlayıp içeri girmeye çalışan takıntılı hayranı için mahkeme son kararını verdi.

Evine girmeye çalışıp Hadise'ye dehşeti yaşatmıştı! Son karar verildi

Tv8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturan ünlü şarkıcı Hadise, geçtimiz aylarda, oturduğu sitenin tellerinden atlayıp içeri girmeye çalışan takıntılı hayranına dava açmıştı. Hayranı her ne kadar kendisine yöneltilen bu suçlamayı reddetse de mahkeme son kararını verdi.

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Evine girmeye çalışıp Hadise'ye dehşeti yaşatmıştı! Son karar verildi

Alınan karar neticesinde, Hadise'nin takıntılı hayranı Serhat O.'nun suçu işlediğine karar verildi ve beş ay hapis cezasına mahkum edildi. Diğer taraftan Hadise ise yaşadıklarının korkutucu olduğunun özellikle altını çizerek, bu kişiyi daha önce hiç tanımadığını ve görmediğini ifadelerine ekledi.

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Evine girmeye çalışıp Hadise'ye dehşeti yaşatmıştı! Son karar verildi

Hadise'nin güvenliğini tehdit eden takıntılı hayranına açılan dava Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde başlatılan soruşturmada, O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Hadise takıntılı hayranını affetmedi ve Serhat O. Hakkında mahkeme tarafından, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Evine girmeye çalışıp Hadise'ye dehşeti yaşatmıştı! Son karar verildi

Öte yandan, başka suçtan tutuklu bulunan Serhat O.'nun, SEGBİS aracılığıyla ifadesine başvurulmasının akabinde mahkeme beş ay hapis cezasına mahkum etti.

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