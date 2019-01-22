Evinde zehirli kırkayakla yaşıyor!

Tayvan'da biyoloji öğrencisi Neil Cheng Le, 2014 yılında aldığı zehirli kırkayakla yaşıyor.

Le, 42 sm uzunluğundaki egzotik hayvanı 'sevimli ve bakımı kolay' olarak görüyor. Öğrenci, yırtıcı bir canlı olan ve doğada böcek, fare ve kuşlar ile beslenen Perulu dev skolopendrayı kedi mamasıyla besliyor. 'Sevimli hayvanın' zehri insanlar için ölümcül değil ama alerjik tepkilere neden olabilir.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Le, kısa sürede ilgi odağı oldu.