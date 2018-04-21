Eve gizli kamera yerleştirdi görüntüleri izleyince şoke oldu!

Çin'de Liaoning eyaletinde 77 yaşında beyin felci geçiren hasta adamın oğlu, babasına bakılması için tuttuğu bakıcının davranışlarından şüphelendi. Bakıcının davranışlarını öğrenmek için eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerini telefonundan canlı izleyen adam gözlerine inanamadı.

Adam çalıştığı için, beyin felci geçiren ve kendi başına yaşayan babası için hastalık sürecinden kısa süre sonra bakıcı tuttu. 8 aydır aynı evde bu işi yapan Qui adlı bakıcı için "bir şikayette bulunursam ya da kelime daha söylersem daha fazla tokat atar" diyen babasının bu sözleri oğlunun şüphesini güçlendirdi. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren adam, görüntüleri izlemeye başladı. İzlenen görüntülerde bakıcının 3 buçuk saat boyunca tam 57 defa babasına tokat attığını görünce çileden çıktı. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı adama defalarca tokat atan 55 yaşındaki bakıcı adam için, bu görüntülerin ardından şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bilgisi verildi. Geriye olaya ait bu skandal görüntüler kaldı.