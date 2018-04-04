Eve geldi 3 yaşındaki kızını bu halde buldu gerçekler şoke etti

Ebeveynleri onlara zarar gelmesini, acı çekmesini istemiyorlar. Ancak ellerinden bazen, bir şey gelmiyor, istemeden de olsa çocuklarına zarar veren bizzat kendileri oluyorlar. Lydia Cravens, eve gelip çocuğunu bulduğunda ona kendi eliyle zarar verdiğini bilmiyordu.

Çocuklar, anne ve babalarının kıymetlileri. Ebeveynleri onlara zarar gelmesini, acı çekmesini istemiyorlar. Ancak ellerinden bazen, bir şey gelmiyor, istemeden de olsa çocuklarına zarar veren bizzat kendileri oluyorlar. Twitter

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Lydia Cravens kızının başına gelenden sonra bütün ebeveynleri elinden geldiğince uyarmaya çalışıyor. Bir sabah evden çıkarken kızını oynarken bırakan anne eve döndüğünde kabus gibi bir manzara ile karşılaştı... Twitter

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Üç yaşındaki kızına oyuncak makyaj malzemesi almıştı. Oyuncak da olsa makyaj malzemeleri biraz gerçek gibi gösterilmişti. Küçük kız suratına makyaj yaptıktan sonra suratında kızarıklıklar oluşmaya başladı.



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