Evde yoğurt nasıl yapılır püf noktası! Mayasını böyle koyarsanız...

Yoğurt mayalamanın en önemli kurallarının başında sütün kaliteli olması geliyor. Market sütü yerine doğal sütü tercih etmeniz önemli. Elbette marketten alınan pastörize sütle de yoğurt mayalanır ancak ev yapımı olmaktan hayli uzak olur. Onun için tercihinizi doğal günlük sütten yana kullanın. Yoğurdun iyi tutması için sütün ısısı, kabı, oda sıcaklığı ve maya belirleyicidir. Sizler için evde yoğurt mayalama tekniklenini, kıvamlı yoğurt elde etmenin püf noktalarını hazırladık. İşte ev yapımı en güzel yoğurt tarifi

Yoğurdun kıvamlı olması için ne yapmalı : Bunu sağlayan sütün kalitesidir. İnek sütlerinden yapılan ev yapımı yoğurtlar genelde sulu olur. En kıvamlı ve kaliteli yoğurt manda sütünden elde edilir. Hem çok daha kıvamlı hem de kaymağı muhteşem olur. Koyun yoğurdunun kıvamı da çok güzeldir. Ancak kokusu olduğu için alışkın olmayanlar koyun yoğurdunu yiyemez. Yoğurdun mayasını da genelde kıvamlı yoğurttan koyarsanız bu da fark yaratacaktır.