Evde yoğurt nasıl yapılır püf noktası! Mayasını böyle koyarsanız...

Yoğurdun makbul olanı da evde yapılanı. Peki evde yoğurt yapmanın püf noktaları nelerdir? Kıvamlı yoğurt yapmak için mayalanma sıcaklığı ne kadar olmalı nasıl mayalama yapılmalı? Yoğurt mayalama kabından süt tercihine kadar kalitelimi bir yoğurt için herşey belirleyici.

Evde yoğurt nasıl yapılır püf noktası! Mayasını böyle koyarsanız...

Yoğurt mayalamanın en önemli kurallarının başında sütün kaliteli olması geliyor. Market sütü yerine doğal sütü tercih etmeniz önemli. Elbette marketten alınan pastörize sütle de yoğurt mayalanır ancak ev yapımı olmaktan hayli uzak olur. Onun için tercihinizi doğal günlük sütten yana kullanın. Yoğurdun iyi tutması için sütün ısısı, kabı, oda sıcaklığı ve maya belirleyicidir. Sizler için evde yoğurt mayalama tekniklenini, kıvamlı yoğurt elde etmenin püf noktalarını hazırladık. İşte ev yapımı en güzel yoğurt tarifi

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Evde yoğurt nasıl yapılır püf noktası! Mayasını böyle koyarsanız...

Yoğurdun kıvamlı olması için ne yapmalı : Bunu sağlayan sütün kalitesidir. İnek sütlerinden yapılan ev yapımı yoğurtlar genelde sulu olur. En kıvamlı ve kaliteli yoğurt manda sütünden elde edilir. Hem çok daha kıvamlı hem de kaymağı muhteşem olur. Koyun yoğurdunun kıvamı da çok güzeldir. Ancak kokusu olduğu için alışkın olmayanlar koyun yoğurdunu yiyemez. Yoğurdun mayasını da genelde kıvamlı yoğurttan koyarsanız bu da fark yaratacaktır.

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Evde yoğurt nasıl yapılır püf noktası! Mayasını böyle koyarsanız...

Yoğurdun evde yapımına gelince. Önce sütü pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika karıştırarak ateş üstünde tutun. Sonra sütü mayalayacağınız kaba alıp ılıyana kadar soğumaya bırakın. İyi bir ev yapımı yoğurt istiyorsanız annenizden ya da komşunuzdan bir kaşık ev yapımı yoğurt alın. Maya olarak bunu kullandığınızda yoğurdunuz çok daha kaliteli olacaktır. Şayet bu yoksa market yoğurdu da işinizi görür. Ancak tavsiyemiz yoğurdunuzu elde ettikten sonra her zaman bir kap içinde buzdolabında maya saklamanız olacak.

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Evde yoğurt nasıl yapılır püf noktası! Mayasını böyle koyarsanız...

Yoğurt mayalama sıcaklığı ne olmalı : Pişirdiğiniz sütü kabına koyun. Ancak bu kabı soğuk zemine koymayın. Altına sıcak tutacak bir şey koyun. Sütünüzün sıcaklığının parmağınızı yakmayacak seviyeye kadar düşmesi gerekiyor. Mayalama sıcaklığını serçe parmağınızı süte sokarak kontrol edin. Parmağınızı 5 saniye sütte tutabiliyorsanız sütünüz mayalama sıcaklığında demektir. (parmağınızda çok fazla sıcaklık olmamalı ideali sıcakla ılık arasında bir nokta )

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