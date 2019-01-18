Evde yaptığı spor ile harikalar yarattı

38 yaşındaki 2 çocuk annesi Nikki Gundy, kendine has spor yöntemleriyle binlerce insanı peşinden sürüklüyor. İkinci çocuğu doğduktan sonra kilo verme ve sıkılaşma ile ilgili hareketler araştırmaya başlayan Nikki, verdiği anlık bir kararla hayatını değiştirdi. Sosyal medya hesabından çalışmalarını paylaşan Nikki, zaman zaman da eski fotoğraflarıyla yeni halini kıyaslıyor. Geçirdiği değişimi görenlerse etkilenmeden edemiyor. 4 yıl önce aynı kiloda olmasına karşın bambaşka biri gibi görünmesi de binlerce kişiyi nasıl etkilediğinin kanıtı oluyor.

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