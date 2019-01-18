Evde yaptığı spor ile harikalar yarattı

38 yaşında Nikki Gundy ikinci çocuğumu dünyaya getirdikten sonra evde kendine has spor yöntem ile spor yapmaya başladı. Geçirdiği değişim sonucu ise yüz binlerce takipçiyi arkasından sürükledi.

Evde yaptığı spor ile harikalar yarattı

38 yaşındaki 2 çocuk annesi Nikki Gundy, kendine has spor yöntemleriyle binlerce insanı peşinden sürüklüyor. İkinci çocuğu doğduktan sonra kilo verme ve sıkılaşma ile ilgili hareketler araştırmaya başlayan Nikki, verdiği anlık bir kararla hayatını değiştirdi. Sosyal medya hesabından çalışmalarını paylaşan Nikki, zaman zaman da eski fotoğraflarıyla yeni halini kıyaslıyor. Geçirdiği değişimi görenlerse etkilenmeden edemiyor. 4 yıl önce aynı kiloda olmasına karşın bambaşka biri gibi görünmesi de binlerce kişiyi nasıl etkilediğinin kanıtı oluyor.

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Evde yaptığı spor ile harikalar yarattı

38 yaşındaki Nikki Gundy iki çocuk annesi ve başarılı bir fitness uzmanı. Spor salonuna gitmeye zamanı olmayan Nikki, evde kendisine has bir yöntem geliştirerek evde spor yapmaya başladı.

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Evde yaptığı spor ile harikalar yarattı

Nikki zaman içerisince sosyal medya hesaplarından form tutmayla ilgili oldukça değerli ve farklı bilgiler vermeyede başlıyor.

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Evde yaptığı spor ile harikalar yarattı

Nikki bu sayede kısa süre içinde yüz binlerce takipçiye ulaşmış.

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