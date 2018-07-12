Evde yapabileceğiniz kolay sivilce maskeleri

İnsanı hayata küstüren ve fondötene sürükleyen bir oluşum sivilce. Geçsin diye dualar ettiğimiz, kimi zamansa sıkmadan duramadığımız bu cilt sorunu için artık sayısız çözüm önerisi var. Özellikle evde, doğal yollarla yapılabilen maskeler en çok tercih edilen yöntemlerinden. Eğer hala sivilcelerinizle mücadele ediyorsanız işte size evde sivilce maskesi hazırlayabilmeniz için gereken malzemeler. Evde yapılan cilt bakımlarının en temel malzemesi olan limon sivilce maskesinde de karşımıza çıkıyor ve mikrop kırıcı, yatıştırıcı etkisini sivilceler üzerinde de gösteriyor