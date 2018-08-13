Evangelist nedir? 7 aşamalı sapkın dini inancın Türkiye kısmına bakın!

Evangelister kimlerdir amaçları ne? En sapkın dini inançlardan biri olan Evanjelizm de armageddon (kıyamet savaşı), İsa ve Türkiye var. İşte 'Tanrıyı kıyamate zorlama' sapkınlığındaki evangelistler en çok ABD'de bulunuyorlar. En ünlü isimleri de ABD başkanları.

Evangelist nedir? 7 aşamalı sapkın dini inancın Türkiye kısmına bakın!

ABD başkanı Donald Trump tam bir evanjelist uşağı. Yahudi damadı Kusher ile Armageddon için herşeyi yapan Trump, şimdi sapkın inancı gereği son fetihe soyundu... Evangelistlere göre İsa'nın gelişi için ortadoğunun karışması, kutsal topraklara Yahudilerin yerleşmesi ve Edom'un fethi gerekiyor. Edom dedikleri yer ise Türkiye... İşte dünyada kan akıtan Evangelistler ve onların 7 safhalı sapkın inanışları:

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Evangelist nedir? 7 aşamalı sapkın dini inancın Türkiye kısmına bakın!

Evengelistlerin Türkiye hedefi : Ortadoğu'da kaos çıkarmak evangelistlerin armageddon için temel hedefi. Bu çerçevede yeni bir dünya düzeni tasarlayan evangelistlerin fethedecekleri son ülke de Edom... Peki Edom neresi derseniz? Bu konuda İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu çarpıcı ayrıntıyı veriyor: Edom aslında Türkiye...

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Evangelist nedir? 7 aşamalı sapkın dini inancın Türkiye kısmına bakın!

Edom dedikleri yer Türkiye: Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu evangelistlerin 7 aşamalı inancındaki Türkiye kısmını şöyle anlatıyor: -"Yeni dünya düzeninde son fethedilecek ülkenin adı Edom'dur. Hepimizin kanını donduracak şey şudur. Edom bin yıldır yaşadığımız topraklar, vatanımız yani Anadolu'dur. "Neden Türkiye? Çünkü Tanrının yürüdüğü topraklar olarak nitelendirdikleri yer Anadolu'dur".

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Evangelist nedir? 7 aşamalı sapkın dini inancın Türkiye kısmına bakın!

Dünya'daki her 4 kişiden 3'ü ölecek-"Bunlara göre Hz. İsa iki defa değil üç defa gelecek, ilk olarak bunlar bulutların üzerine yükselecekler; vur patlasın çal oynasın yapacaklar. Aşağıdaki her 4 insandan üçü ölecek. Öncelikle ilk kurban biz Müslümanlar olacak sonra Budistler, Japonlar ve Çinliler olacak. ABD' deki 144 milyonun dışındakilerin de şansı yok tabii"

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