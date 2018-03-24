Ev ve iş yerlerinin çatıları havada uçtu, vatandaş sokakları boşalttı

Ağrı il merkezinde etkili olan fırtına şehirde korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Binalardan düşen çatılar büyük tehlike oluştururken, vatandaşlar etkisini artıran fırtına nedeniyle cadde ve sokakları boşalttı. Çok sayıda ev, okul, resmi kurum ve iş yerinin çatısı uçarken, birçok iş yerinin reklam tabelaları da düştü. Fırtına nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ve onlarca ağaç kırıldı.

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