Ev sahibini FETÖ ile dolandırmaya çalışan polis böyle basıldı

İSTANBUL Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çalışan bir yıllık polis memuru C.H. (28) Bayrampaşa’da kiralık evde oturuyordu. Geçtiğimiz hafta C.H. ev sahibi N.B.’ye (36) “Ailecek FETÖ’den dosyanız var. 300 bin lira karşılığında dosyayı kapatır sizi kurtarırım. Boş yere suçlu muamelesi görmeyin” diyerek kandırmaya çalıştı.

POLİS ARKADAŞI UYARINCA...: Kiracısı polis olduğu için iddiaya inanan ev sahibi ise 300 bin lirayı toplamak için bir arkadaşına durumu aktardı. Ev sahibinin arkadaşı ise şüphelenerek başka bir polis memuru arkadaşına durumu anlattı. Polis memuru ise olayın dolandırıcılık olduğunu belirterek konuyu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne iletti.

PARAYI ALDIĞI ANDA SUÇÜSTÜ YAPILDI: Gerekli tahkikatı yapan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Memur Suçları Büro Amirliği ekiplerine konuyu devretti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Memur Suçları Büro Amirliği ekipleri ev sahibi N.B.’ye ulaşarak plan yaptı. Plan çerçevesinde şüpheli polis memurunu arayan ev sahibi N.B. 50 bin lira bulabildiğini söyleyerek Fatih’te bir kafede buluşma ayarladı. Kafede hazır bulunan polis ekipleri, şüpheli C.H.’yi parayı aldığı esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen C.H. sorguya aldı. Yapılan sorgulamaların ardından şüpheli polis memuru adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 15 Mayıs'ta “İçimizde çürük elma barındırmayacağız” demişti.