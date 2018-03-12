Etme bulma dünyası diye buna derler

Güvenlik kameralarına yakalan hırsızları çok izlemişsinizdir ama bunlar çok farklı etme bulma deyiminin anında sonuç vermiş hali..

Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları çok izlemişsinizdir ama bunlar çok farklı etme bulma deyiminin anında sonuç vermiş hali. Bazıları gerçekten çok üzücü, bazılarına oh oldu bile diyebilirsiniz, alın teri ile para kazananlara, işinin gücünün başında olanlara musallat olan bu hırsızlar yargıdan önce cezalarını bulmuş.İşte o hırsızların hali.. Twitter

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Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları çok izlemişsinizdir ama bunlar çok farklı etme bulma deyiminin anında sonuç vermiş hali. Bazıları gerçekten çok üzücü, bazılarına oh oldu bile diyebilirsiniz, alın teri ile para kazananlara, işinin gücünün başında olanlara musallat olan bu hırsızlar yargıdan önce cezalarını bulmuş.İşte o hırsızların hali.. Twitter

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2 13

Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları çok izlemişsinizdir ama bunlar çok farklı etme bulma deyiminin anında sonuç vermiş hali. Bazıları gerçekten çok üzücü, bazılarına oh oldu bile diyebilirsiniz, alın teri ile para kazananlara, işinin gücünün başında olanlara musallat olan bu hırsızlar yargıdan önce cezalarını bulmuş.İşte o hırsızların hali.. Twitter

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