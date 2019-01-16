Esrarengiz ölümün şifresi arabadan çıkan mektuplarla çözüldü

Adana'da lüks bir sitenin otoparkında ölü bulunan Perihan Büyükbayram'ın hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. 44 yaşındaki kadının ölmeden önce polise, eşine ve ailesine birer mektup yazarak "Ben ölünce kimse acı çekmesin" dediği ve herkesten sakladığı sırrını açıkladığı öğrenildi.
Adana'nın Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahalleside dün sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks bir sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görünce hemen polise haber verdiler. Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamının yitirdiği saptandı.
'KARDEŞİMİN BURADA NE İŞİ VAR?' Acı haberi alıp gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenin görünce gözyaşlarını tutamadı. Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak "Kardeşimin burada ne işi var? Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı döktü.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER