Esra Erol'da şoke eden olay! 63 yaşındaki Hatice Kılıç 45 yaşındaki adama aşık oldu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında başına gelenleri anlatan Hatice Kılıç yaşadıkları ekran başındakileri şoke etti.Hatice Kılıç 45 yaşındaki bir adamla internette tanışıp konuşmaya başladı. Ancak Bu konuşmanın sonu hüsranla bitti.

9 ay önce Metehan Altun isminde birisiyle facebook üzerinde konuşmaya başladı Hatica Kılıç. Kendisini subay olarak tanıtan adamla, sık sık Facebook ve telefon üzerinden konuşan Hatice Teyze, zamanla ona güvendi.

Evlenip boşandığını ve artık genç kadınlara güvenemediğini belirten adam, maddi durumunun sıkışık olduğunu ve bir miras alacağının olduğunu belirterek Hatice Heye başladı.

Hatice Teyze, kendisini Metehan Altun olarak tanıtan kişinin maddi durumunun kötü durumda olduğuna inanıp önce telefon faturasını ödedi.

Daha sonra kendisine cep telefonu hediye etti. Dolandırıcıya 3 bin ila 5 bin TL nakit miktarlar da gönderen Hatice Teyze, dolandırıldığını geç de olsa anladı.

Toplamda 30 bin TL parasını kaptıran Hatice Kılıç, dolandırıcının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, Kuşadası Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik olduğu ortaya çıktı.

İlyas Çelik'in daha önce de Aydın Belediyesi'nde çalışırken beraber görev yaptıkları mesai arkadaşı canlı yayına bağlanarak, fotoğraftaki kişinin İlyas Çelik olduğunu teyit etti.