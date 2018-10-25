Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü Bakın çocuk kimdenmiş

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'un programına damga vuran Gülcan Gürleyik olayı çözüldü. Eşi Mesut Gürleyik'i terk edip yasak aşkı Cemil Arslan'la kaçan, ardından da Davut diye bir sevgilisi olduğu öğrenilen Gülcan'ın 3 aylık çocuğunun kimden olduğu ortaya çıktı.

Türkiye resmi nikahlı eşi Mesut Gürleyik'i bırakıp yasak aşkı Cemil Arslan ile kaçan ardından da Davut diye bir sevgilisi daha olduğunu öğrenen Gülcan Gürleyik'i konuşuyor. Herkes Gülcan'ın üç aylık kızı Minel Nas'ın kimden olduğunu merak ederken DNA sonucunun açıklamasının ardından tüm gerçekler ortaya çıktı. Twitter

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ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programına katılan Mesut Gürleyik, bir buçuk yıllık eşi Gülcan Gürleyik'in evi terk ettiğini ve o zaman Gülcan'ın başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğini anlattı. Twitter

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ÇOCUK KİMDEN?: Mesut, bir gün Gülcan'ı takip ettiğini ve eşini bir eve girerken gördüğünü söyledi. Kapıyı çaldığında evin Cemil Arslan diye birisine ait olduğunu ve eşiyle konuştuğunda Gülcan'ın, çocuğun Cemil'den olduğunu söylediğini ileri sürdü. Twitter

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