Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Çukur'dan bomba transfer

Son bölümü ile ekranlara kilitleyen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nihayet izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenen diziye, Façalı Ailesi ile katılacak isimler merak konusu olmuştu. Salı günü yayınlanacak diziye Haşmet Façalı (Façalı Dayı) karakteriyle sürpriz bir transfer geldi. atv'nin 4 sezondur salı akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 3 haftalık aradan sonra 22 Ocak Salı akşamı 122. bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği diziye yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Projenin tansiyonunu iyice artıracak olan Façalı Ailesi'nin fertlerini ise son olarak 'Müslüm' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Turgut Tunçalp EDHO kadrosuna dahil oldu. Haşmet Façalı karakterini canlandıracak olan Turgut Tunçalp kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları bugünlerde magazinin gündeminde. Tiyatro temelli ünlü oyuncu hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik