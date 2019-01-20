Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Çukur'dan bomba transfer

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer gerçekleşti. Haşmet Façalı karakteri ile diziye Turgut Tunçalp dahil oldu. Peki kimdir bu EDHO Façalı Dayı, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı sorularının cevabı haberimizde

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Çukur'dan bomba transfer

Son bölümü ile ekranlara kilitleyen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nihayet izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenen diziye, Façalı Ailesi ile katılacak isimler merak konusu olmuştu. Salı günü yayınlanacak diziye Haşmet Façalı (Façalı Dayı) karakteriyle sürpriz bir transfer geldi. atv'nin 4 sezondur salı akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 3 haftalık aradan sonra 22 Ocak Salı akşamı 122. bölümüyle seyirciyle buluşacak.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Çukur'dan bomba transfer

Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği diziye yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Projenin tansiyonunu iyice artıracak olan Façalı Ailesi'nin fertlerini ise son olarak 'Müslüm' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Turgut Tunçalp EDHO kadrosuna dahil oldu. Haşmet Façalı karakterini canlandıracak olan Turgut Tunçalp kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları bugünlerde magazinin gündeminde. Tiyatro temelli ünlü oyuncu hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Çukur'dan bomba transfer

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanla birlikte diziseverlerin sorduğu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorusu da yanıtını buldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle 22 Ocak akşamı ATV'de.  İşte EDHO'nun nefes kesen yeni fragmanı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Çukur'dan bomba transfer

EDHO FAÇALI DAYI KİM: TURGUT TUNÇALP KİMDİR? Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Turgut Tunçalp, uzun zaman önce evlenip boşanmıştır. Çocuğu yoktur.

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