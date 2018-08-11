Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ayrılık haberleriyle çalkalanıyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bazı oyuncuların yeni sezonda kadroda olmayacağının açıklanması gündeme bomba gibi düştü. Olgun Şimşek'in yanısıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Deniz Çakır'ın ayrılığı dizinin takipçilerini şaşkına uğratmıştı. Deniz Çakır diziden ayrılacağının haberini Instagram hesabından yayınladığı veda mesajıyla vermişti.
3 sezon boyunca dizide oynadığı Meryem’in kocası Hızır’a hayat veren rol arkadaşı Oktay Kaynarca da Çakır’a sosyal medya üzerinden bir mesaj gönderdi. Kaynarca Deniz Çakır ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:
“Sevgili Deniz harika bir arkadaş,harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için.. “Şimdilik” yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla..Yolun açık şansın çoook olsun…”
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu Deniz Çakır dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz tarafından ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ kadrosundan çıkarıldı.
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