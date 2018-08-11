Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ayrılık haberleriyle çalkalanıyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi şoke eden iki ayrılık haberiyle şok etikisi yarattı. Olgun Şimşek ve Deniz Çakır'ın diziden ayrılması dizinin hayranlarını şoke etmişti. Oktay Kaynarca'da Instagram hesabından Deniz Çakır duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ayrılık haberleriyle çalkalanıyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bazı oyuncuların yeni sezonda kadroda olmayacağının açıklanması gündeme bomba gibi düştü. Olgun Şimşek'in yanısıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Deniz Çakır'ın ayrılığı dizinin takipçilerini şaşkına uğratmıştı. Deniz Çakır diziden ayrılacağının haberini Instagram hesabından yayınladığı veda mesajıyla vermişti.

16
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ayrılık haberleriyle çalkalanıyor!

3 sezon boyunca dizide oynadığı Meryem’in kocası Hızır’a hayat veren rol arkadaşı Oktay Kaynarca da Çakır’a sosyal medya üzerinden bir mesaj gönderdi. Kaynarca Deniz Çakır ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:

26
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ayrılık haberleriyle çalkalanıyor!

“Sevgili Deniz harika bir arkadaş,harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için.. “Şimdilik” yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla..Yolun açık şansın çoook olsun…”

36
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ayrılık haberleriyle çalkalanıyor!

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen güzel oyuncu Deniz Çakır dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz tarafından ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ kadrosundan çıkarıldı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro