Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat Façalı kim Fenomen diziden transfer

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir transfer gerçekleşti. Behzat Façalı karakteri ile diziye Emir Benderlioğlu dahil oldu. Peki kimdir bu EDHO Behzat Façalı ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat Façalı kim Fenomen diziden transfer

ATV ekranlarında Salı akşamlarına damga vuran dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', üç haftalık aranın ardından bu akşam seyircisiyle buluştu. 'Börü' dizisi sayesinde ünü yurt dışına taşınan Emir Benderlioğlu'nun da EDHO'ya katılmasıyla yakışıklı oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Hayranları 'Emir Benderlioğlu kimdir?', 'Emir Benderlioğlu kaç yaşında?' sorularına yanıt ararken ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı'sı Emir Benderlioğlu kimdir, nereli kaç yaşında, evli mi sorularının cevabı ve Emir Benderlioğlu'nun kısa biyografisi haberimizde

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat Façalı kim Fenomen diziden transfer

Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği diziye yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Projenin tansiyonunu iyice artıracak olan Façalı Ailesi'nin fertlerini ise son olarak 'Börü' dizindeki performansıyla beğeni toplayan Emir Benderlioğlu EDHO kadrosuna dahil oldu. Behzat Façalı karakterini canlandıracak olan Emir Benderlioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları bugünlerde magazinin gündeminde.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat Façalı kim Fenomen diziden transfer

EDHO Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu) Biyografi: Emir Benderlioğlu, 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde okuduktan sonra Grafik Bölümü'nde eğitim almıştır. 2006 yılında Adem'in Trenleri filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Dağ II, Panzehir, Deli Dumrul sinema filmlerinde rol almıştır. Sessiz Fırtına, Kavak Yelleri, Ayrılık, Keskin Bıçak, Yer Gök Aşk, Galip Derviş ve Osmanlı Tokadı dizilerinde oynamıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer almış son olarak ise Dağ 2 filminde ve Börü dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat Façalı kim Fenomen diziden transfer

Emir Benderlioğlu Evli Mi?: Emir Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızı var

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