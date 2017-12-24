Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26 Aralık 2017 Salı akşamı ATV'de...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 85. son bölümde: Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır.

Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için harekete geçerler.

Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır.

Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nasıl kurtulacağı merak konusudur.