Eski sevgiliye gidiyordu Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy'u reddetti

Güzellik yarışmasıyla hayatlarımıza giren, ardından Adanalı dizisiyle oyunculuğa adım atan ve yıldızını parlatan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Fi dizisinde rol alıyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş belki en çok konuşulan dizilerinden biri olan Fi dizisinde bambaşka bir şekilde karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya, bizleri daha çok şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.
Çağatay Ulusoy’un, Netflix kanalı için çekilecek, adı netleşmeyen dizisi sürekli erteleniyordu. Oyuncuya eşlik edecek partner bulunamıyordu.
Çağatay Ulusoy 2013’te, Star TV’deki ‘Medcezir’in setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı, 2015’te ayrıldığı Serenay Sarıkaya ile oynamak istemiş. ‘Fi’ dizisi Şubat’ta bitecek olan Serenay Sarıkaya, “Üç aylığına Amerika’ya gidiyorum. Ekrana ara vereceğim” diyerek teklifi reddetmiş.
Çağatay’a, oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk eşlik edecek.
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