Eski sevgiliye gidiyordu Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy'u reddetti

Güzellik yarışmasıyla hayatlarımıza giren, ardından Adanalı dizisiyle oyunculuğa adım atan ve yıldızını parlatan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Fi dizisinde rol alıyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş belki en çok konuşulan dizilerinden biri olan Fi dizisinde bambaşka bir şekilde karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya, bizleri daha çok şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.